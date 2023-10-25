В’їхав у людей на зупинці в Києві: прокуратура проситиме домашній арешт для водія
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Прокуратура проситиме застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для водія, якого підозрюють у скоєнні наїзду на двох пішоходів, які стояли на зупинці громадського транспорту в Києві. Про це журналісту УНН повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець.
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«Прокуратура буде просити застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту», - сказала Максимець.
Київська міська прокуратура повідомляла, що наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Доповнення
В Києві на вулиці Велика Васильківська, водій автомобіль Toyota Avensis не впорався з керуванням і виїхав на тротуар, постраждали двоє пішоходів, які стояли на зупинці громадського транспорту. Водію повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху.
Київська міська прокуратура зазначила, що водій рухався по вулиці Васильківській з перевищенням допустимої швидкості.