Въехал в людей на остановке в Киеве: прокуратура будет просить домашний арест для водителя
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Прокуратура будет просить применить меру пресечения в виде домашнего ареста для водителя, которого подозревают в совершении наезда на двух пешеходов, которые стояли на остановке общественного транспорта в Киеве. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.
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«Прокуратура будет просить применить к подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста», - сказала Максимец.
Киевская городская прокуратура сообщала, что в настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Дополнение
В Киеве на улице Большая Васильковская, водитель автомобиль Toyota Avensis не справился с управлением и выехал на тротуар, пострадали двое пешеходов, которые стояли на остановке общественного транспорта. Водителю сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения.
Киевская городская прокуратура отметила, что водитель двигался по улице Васильковской с превышением допустимой скорости.