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Въехал в людей на остановке в Киеве: прокуратура будет просить домашний арест для водителя

Киев • УНН

 • 310467 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Прокуратура будет просить применить меру пресечения в виде домашнего ареста для водителя, которого подозревают в совершении наезда на двух пешеходов, которые стояли на остановке общественного транспорта в Киеве. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

Въехал в людей на остановке в Киеве: прокуратура будет просить домашний арест для водителя

Цитата

«Прокуратура будет просить применить к подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста», - сказала Максимец.

Киевская городская прокуратура сообщала, что в настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Дополнение

В Киеве на улице Большая Васильковская, водитель автомобиль Toyota Avensis не справился с управлением и выехал на тротуар, пострадали двое пешеходов, которые стояли на остановке общественного транспорта. Водителю сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения.

Киевская городская прокуратура отметила, что водитель двигался по улице Васильковской с превышением допустимой скорости.

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