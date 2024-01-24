"Виглядає так, що Північна Корея для росії більш ефективний партнер, ніж друзі, які постачають Україні артилерійські боєприпаси" - Кулеба
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних союзників до більшої підтримки у постачанні артилерійських боєприпасів, оскільки масштаби війни того вимагають.
Масштаби війни вимагають більшої підтримки України західними союзниками в питанні постачанні артилерійських боєприпасів. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в інтерв’ю Bild, повідомляє УНН.
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Кулеба сказав, що вчорашня масована така рф на Україну є явним доказом того, що Києву потрібно більше систем ППО та більше ракет. Але ситуація критична не лише з постачанням засобів протиповітряної оборони.
"Хоча Україна значно збільшила своє виробництво і продовжить це робити, ми все ще бачимо, що західна оборонна промисловість – тобто оборонна промисловість держав, які нам допомагають – не в змозі виробляти достатньо кількість для виробництва артилерійських боєприпасів", - заявив міністр закордонних справ.
Кулеба зазначає, що росія явно переважає в постачанні артилерійських боєприпасів. Одна з причин цього - поставки з Північної Кореї.
Як би смішно це не звучало, виглядає так, що Північна Корея для Росії більш ефективний партнер, ніж друзі, які постачають Україні артилерійські боєприпаси. Це смішно. І це має змінитися
"І хоча ми цінуємо все, що отримуємо, масштаби війни вимагають більшого", - додав він.
Міністр також закликав західних союзників та оборонну промисловість припинити звинувачувати один одного в тому, що вони недостатньо швидко нарощують виробництво.
"Коли справа доходить до прийняття конкретних рішень, ми бачимо, як наші партнери іноді тонуть у нескінченних дискусіях. Але немає часу тонути, треба пливти", - наголосив Кулеба.
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