Масштаби війни вимагають більшої підтримки України західними союзниками в питанні постачанні артилерійських боєприпасів. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в інтерв’ю Bild, повідомляє УНН.

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Кулеба сказав, що вчорашня масована така рф на Україну є явним доказом того, що Києву потрібно більше систем ППО та більше ракет. Але ситуація критична не лише з постачанням засобів протиповітряної оборони.

"Хоча Україна значно збільшила своє виробництво і продовжить це робити, ми все ще бачимо, що західна оборонна промисловість – тобто оборонна промисловість держав, які нам допомагають – не в змозі виробляти достатньо кількість для виробництва артилерійських боєприпасів", - заявив міністр закордонних справ.

Кулеба зазначає, що росія явно переважає в постачанні артилерійських боєприпасів. Одна з причин цього - поставки з Північної Кореї.

Як би смішно це не звучало, виглядає так, що Північна Корея для Росії більш ефективний партнер, ніж друзі, які постачають Україні артилерійські боєприпаси. Це смішно. І це має змінитися