"Выглядит так, что Северная Корея для россии более эффективный партнер, чем друзья, которые поставляют Украине артиллерийские боеприпасы" - Кулеба

Масштабы войны требуют большей поддержки Украины западными союзниками в вопросе поставки артиллерийских боеприпасов. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью Bild, сообщает УНН.

Детали

Кулеба сказал, что вчерашняя массированная такая рф на Украину является явным доказательством того, что Киеву нужно больше систем ПВО и больше ракет. Но ситуация критическая не только с поставками средств противовоздушной обороны.

"Хотя Украина значительно увеличила свое производство и продолжит это делать, мы все еще видим, что западная оборонная промышленность - то есть оборонная промышленность государств, которые нам помогают - не в состоянии производить достаточно количество для производства артиллерийских боеприпасов", - заявил министр иностранных дел.

Кулеба отмечает, что россия явно преобладает в поставках артиллерийских боеприпасов. Одна из причин этого - поставки из Северной Кореи.

Как бы смешно это ни звучало, выглядит так, что Северная Корея для россии более эффективный партнер, чем друзья, которые поставляют Украине артиллерийские боеприпасы. Это смешно. И это должно измениться - сказал Кулеба.

"И хотя мы ценим все, что получаем, масштабы войны требуют большего", - добавил он.

Министр также призвал западных союзников и оборонную промышленность прекратить обвинять друг друга в том, что они недостаточно быстро наращивают производство.

"Когда дело доходит до принятия конкретных решений, мы видим, как наши партнеры иногда тонут в бесконечных дискуссиях. Но нет времени тонуть, надо плыть", - подчеркнул Кулеба.

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