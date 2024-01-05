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Вибухи у Саках, Керчі, Євпаторії та Новофедорівці – що відомо

Вибухи у Саках, Керчі, Євпаторії та Новофедорівці – що відомо

Київ • УНН

 • 51568 перегляди

Російський фрегат, озброєний ракетами "Калібр", увійшов до Чорного моря, посилюючи ракетну загрозу після шторму.

У Саках, Керчі Євпаторії та Новофедорівці на території тимчасово окупованого Кримського півострова прогриміли гучні вибухи. Про це повідомляє телеграм-канал Кримський вітер, передає УНН.

Деталі

Так званий глава окупаційної адміністрації Сак Олександр Овдієнко повідомив про нібито атаку на узбережжі Саки – Євпаторія.

Крім того, місцеві пабліки пишуть про спроби Чорноморського флоту РФ начебто відбити атаку біля Севастополя.

ЗМІ повідомили, що в окупованому Севастополі було чутно близько 10 вибухів після оголошення повітряної тривоги.

Також Міністерство оборони РФ заявило про знищення нібито 36 дронів над Кримом. Заяви російської влади потребують додаткового підтвердження.

Атака дронів: в окупованому Криму лунають вибухи04.01.24, 20:04 • 30859 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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