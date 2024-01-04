Взрывы в Саках, Керчи, Евпатории и Новофедоровке - что известно
Российский фрегат, вооруженный ракетами "Калибр", вошел в Черное море, усиливая ракетную угрозу после шторма.
В Минсоцполитики рассказали что войдет в обновленный "Пакет малыша"
Министерство социальной политики Украины обновило содержание "пакета малыша", учитывая пожелания родителей и советы экспертов, и планирует включить в него необходимые и качественные вещи для ухода за новорожденными.
Взрывы в Белгороде: губернатор заявил о двух пострадавших
Губернатор Белгородской области сообщил о двух раненых после перехвата 10 ракет; повреждены жилые дома.
Ермак провел телефонный разговор с британским Премьером: о чем говорили
Ермак обсудил с советником по национальной безопасности Великобритании предстоящую встречу в Давосе, гарантии безопасности и последствия российских обстрелов. Они отметили важность усиления противовоздушной обороны Украины.
В Егороде взрывы, есть попадания и повреждения - СМИ
Взрывы в Белгороде привели к повреждению имущества и образованию воронки, а в близлежащих районах действовала противовоздушная оборона.
Погода на выходные: снег, гололед и морозы до 25° мороза
Украина готовится к суровым погодным условиям со снегом, гололедом и морозами до -25°C, поскольку арктический воздух надвигается с севера Европы.
Волонтеры из Крыма разработали дрон "Канюк" для ВСУ
Крымские волонтеры разработали для украинских военных беспилотник "Канюк" с дальностью полета 70 км и скоростью 300 км/ч, способный нести заряды для РПГ.
Словакия передает Украине гуманитарную помощь на более 203 тысяч евро
Словакия приняла решение предоставить Украине гуманитарную помощь на общую сумму 203 492 евро.
Сумщина: россияне обстреляли пять громад в приграничной зоне
Российские войска 10 раз атаковали Сумскую область, вызвав 38 взрывов и задев пять общин.
россияне запустили три группы "шахедов" - Воздушные Силы
Российские войска запустили три группы ударных беспилотников на территорию Украины, нацелившись на районы Николаевской и Херсонской областей.