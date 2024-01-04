Взрывы в Саках, Керчи, Евпатории и Новофедоровке - что известно

В Саках, Керчи Евпатории и Новофедоровке на территории временно оккупированного Крымского полуострова прогремели громкие взрывы. Об этом сообщает телеграм-канал Крымский ветер, передает УНН.

Детали

Так называемый глава оккупационной администрации Сак Александр Овдиенко сообщил о якобы атаке на побережье Саки - Евпатория.

Кроме того, местные паблики пишут о попытках Черноморского флота РФ якобы отбить атаку возле Севастополя.

СМИ сообщили, что в оккупированном Севастополе было слышно около 10 взрывов после объявления воздушной тревоги.

Также Министерство обороны РФ заявило об уничтожении якобы 36 дронов над Крымом. Заявления российских властей требуют дополнительного подтверждения.

Атака дронов: в оккупированном Крыму раздаются взрывы