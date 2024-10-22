Вибухи у Дніпрі: пошкоджено будинки, без постраждалих
Київ • УНН
Вночі у Дніпрі сталися вибухи, пошкодивши вікна та двері приватних будинків. Дніпропетровщина зазнала ударів дронами-камікадзе та артилерією, зокрема в Нікополі та інших громадах, немає жертв.
Вночі у Дніпрі лунали вибухи, внаслідок чого у двох приватних будинках потрощені вікна і двері. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Паралельно з тим Дніпропетровщина зазнала ударів від агресора: з вечора терористи продовжували бити по району дронами-камікадзе та обстрілювати артилерією, зокрема з РСЗВ "Град". Атаки торкнулися Нікополя, Покровської, Червоногригорівської та Мирівської громад.
На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.