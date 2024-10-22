Взрывы в Днепре: повреждены дома, без пострадавших

Ночью в Днепре раздавались взрывы, в результате чего в двух частных домах разбиты окна и двери. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Параллельно с тем Днепропетровщина подверглась ударам от агрессора: с вечера террористы продолжали бить по району дронами-камикадзе и обстреливать артиллерией, в частности из РСЗО «Град». Атаки коснулись Никополя, Покровской, Червоногригорьевской и Мировской громад.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

В Днепре прогремели взрывы