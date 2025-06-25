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Вибухи пролунали поблизу складу боєприпасів у забайкаллі - ЗМІ

Київ • УНН

 • 372 перегляди

У селі велика тура каримського округу забайкальського краю зафіксовано пожежу поблизу військової частини. Внаслідок займання сухої трави та детонації боєприпасів залучено 25 осіб та 8 одиниць техніки для гасіння.

Вибухи пролунали поблизу складу боєприпасів у забайкаллі - ЗМІ

У селі велика тура каримського округу забайкальського краю зафіксували пожежу поблизу військової частини. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські Telegram-канали.

Деталі

За повідомленням місцевих мешканців, вдень 25 червня у районі військової бази було помічено стовп диму. Люди також чули звуки вибухів.

У міністерстві з надзвичайних ситуацій рф підтвердили, що на території поблизу складу боєприпасів спалахнула суха трава.

За офіційними даними, вогонь спричинив детонацію нерозмінованих боєприпасів, які залишалися в полі.

На місці інциденту працює воєнізована пожежна команда. Вогнище намагаються локалізувати. До гасіння залучено 25 осіб та 8 одиниць техніки, серед яких 9 рятувальників МНС та 3 спецмашини.

Мешканці великої тури повідомили, що перша година після займання супроводжувалася кількома десятками вибухів. Наразі, за їхніми словами, у селі ситуація спокійна.

Нагадаємо

У 2013 році на цій же базі стався масштабний інцидент: через лісову пожежу загорівся склад з боєприпасами. Тоді загинули 10 осіб, усе село було евакуйоване, а вибухами було пошкоджено декілька житлових будинків та школу.

Крим та таганрог під ударом дронів: вибухи, зникнення електрики та водопостачання24.06.25, 23:49 • 2962 перегляди

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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