Взрывы прогремели вблизи склада боеприпасов в забайкалье - СМИ

В селе большая тура карымского округа забайкальского края зафиксировали пожар вблизи воинской части. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Детали

По сообщению местных жителей, днем 25 июня в районе военной базы был замечен столб дыма. Люди также слышали звуки взрывов.

В министерстве по чрезвычайным ситуациям рф подтвердили, что на территории вблизи склада боеприпасов загорелась сухая трава.

По официальным данным, огонь вызвал детонацию неразминированных боеприпасов, которые оставались в поле.

На месте инцидента работает военизированная пожарная команда. Очаг пытаются локализовать. К тушению привлечены 25 человек и 8 единиц техники, среди которых 9 спасателей МЧС и 3 спецмашины.

Жители большой туры сообщили, что первый час после возгорания сопровождался несколькими десятками взрывов. Сейчас, по их словам, в селе ситуация спокойная.

Напомним

В 2013 году на этой же базе произошел масштабный инцидент: из-за лесного пожара загорелся склад с боеприпасами. Тогда погибли 10 человек, все село было эвакуировано, а взрывами были повреждены несколько жилых домов и школу.

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