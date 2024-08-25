Вибухи на Сумщині: окупанти завдали авіаудару, є загиблі та поранені - ОВА
Київ • УНН
Російські війська завдали авіаудару по приватному сектору Сумської громади 25 серпня. За попередніми даними, серед мирного населення є загиблі та поранені, на місці працюють рятувальні служби.
Армія рф завдала авіаційний удар по приватному сектору Сумської громади, попередьо - серед мирного населення є загиблі та поранені, передає УНН із посиланням на Сумську ОВА.
"Сьогодні ввечері, 25 серпня ворог здійснив авіаційний удар по приватному сектору Сумської громади. За попередньою інформацією, серед мирного населення є загиблі та поранені", - йдеться у повідомленні.
За даними ОВА, на місці працюють всі необхідні служби. Постраждалим надається медична допомога.
У Сумах пролунали вибухи - ЗМІ25.08.24, 18:34 • 32624 перегляди