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Вибухи на Сумщині: окупанти завдали авіаудару, є загиблі та поранені - ОВА

Київ • УНН

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Російські війська завдали авіаудару по приватному сектору Сумської громади 25 серпня. За попередніми даними, серед мирного населення є загиблі та поранені, на місці працюють рятувальні служби.

Армія рф завдала авіаційний удар по приватному сектору Сумської громади, попередьо - серед мирного населення є загиблі та поранені, передає УНН із посиланням на Сумську ОВА.

"Сьогодні ввечері, 25 серпня ворог здійснив авіаційний удар по приватному сектору Сумської громади. За попередньою інформацією, серед мирного населення є загиблі та поранені", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, на місці працюють всі необхідні служби. Постраждалим надається медична допомога.

У Сумах пролунали вибухи - ЗМІ25.08.24, 18:34 • 32624 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна

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