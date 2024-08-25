Взрывы на Сумщине: оккупанты нанесли авиаудар, есть погибшие и раненые - ОВА

Армия рф нанесла авиационный удар по частному сектору Сумской громады, предупреждение - среди мирного населения есть погибшие и раненые, передает УНН со ссылкой на Сумскую ОГА.

"Сегодня вечером, 25 августа враг совершил авиационный удар по частному сектору Сумской громады. По предварительной информации, среди мирного населения есть погибшие и раненые", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, на месте работают все необходимые службы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

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