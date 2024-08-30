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Вибух на оборонному заводі у ФРН: попередньо, причиною називають нещасний випадок

Вибух на оборонному заводі у ФРН: попередньо, причиною називають нещасний випадок

Київ • УНН

 • 13124 перегляди

На підприємстві Diehl Defense у Тройсдорфі стався вибух, імовірно через нещасний випадок. Двоє робітників серйозно поранені, один зник безвісти, пошкоджено будівлю в місті.

Вибух на підприємстві з виробництва вибухівки в німецькому Тройсдорфі міг стати наслідком нещасного випадку на виробництві, пише DW, передає УНН

Деталі 

Як повідомляє видання, вибух на заводі Diehl Defenсe стався від Бонна у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія о 9.30. 

На місці працюють пожежники і рятувальники - задіяно два вертольоти і кілька машин швидкої допомоги. Представники концерну Diehl Defenсe підтвердили факт вибуху на території компанії. 

Згідно з попередніми даними поліції, вибух міг стати наслідком нещасного випадку на виробництві. 

У Німеччині прогримів вибух на підприємстві з виробництва вибухівки - BILD 30.08.24, 14:02 • 13021 перегляд

Двоє робітників дістали серйозні поранення. Їх доправили в лікарню. Зазначається, що ще одна людина зникла безвісти. Крім того, внаслідок вибуху постраждала одна з будівель у Тройсдорфі.

Концерн Diehl є одним із виробників оборонної продукції, яку ФРН постачає в Україну. Найвідоміша така продукція Diehl - системи ППО IRIS-T.

Доповнення 

У травні на іншому підприємстві Diehl Defenсe в Берліні сталася велика пожежа. За даними страхової компанії, причиною загоряння стала технічна несправність. Пізніше втім з'явилися публікації про можливу диверсію.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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