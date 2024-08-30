Вибух на оборонному заводі у ФРН: попередньо, причиною називають нещасний випадок
Київ • УНН
На підприємстві Diehl Defense у Тройсдорфі стався вибух, імовірно через нещасний випадок. Двоє робітників серйозно поранені, один зник безвісти, пошкоджено будівлю в місті.
Вибух на підприємстві з виробництва вибухівки в німецькому Тройсдорфі міг стати наслідком нещасного випадку на виробництві, пише DW, передає УНН.
Деталі
Як повідомляє видання, вибух на заводі Diehl Defenсe стався від Бонна у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія о 9.30.
На місці працюють пожежники і рятувальники - задіяно два вертольоти і кілька машин швидкої допомоги. Представники концерну Diehl Defenсe підтвердили факт вибуху на території компанії.
Згідно з попередніми даними поліції, вибух міг стати наслідком нещасного випадку на виробництві.
У Німеччині прогримів вибух на підприємстві з виробництва вибухівки - BILD 30.08.24, 14:02 • 13021 перегляд
Двоє робітників дістали серйозні поранення. Їх доправили в лікарню. Зазначається, що ще одна людина зникла безвісти. Крім того, внаслідок вибуху постраждала одна з будівель у Тройсдорфі.
Концерн Diehl є одним із виробників оборонної продукції, яку ФРН постачає в Україну. Найвідоміша така продукція Diehl - системи ППО IRIS-T.
Доповнення
У травні на іншому підприємстві Diehl Defenсe в Берліні сталася велика пожежа. За даними страхової компанії, причиною загоряння стала технічна несправність. Пізніше втім з'явилися публікації про можливу диверсію.