Взрыв на оборонном заводе в ФРГ: предварительно, причиной называют несчастный случай

Взрыв на предприятии по производству взрывчатки в немецком Тройсдорфе мог стать следствием несчастного случая на производстве, пишет DW, передает УНН.

Детали

Как сообщает издание, взрыв на заводе Diehl Defenсe произошел от Бонна в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия в 9.30.

На месте работают пожарные и спасатели - задействованы два вертолета и несколько машин скорой помощи. Представители концерна Diehl Defenсe подтвердили факт взрыва на территории компании.

Согласно предварительным данным полиции, взрыв мог стать следствием несчастного случая на производстве.

У Німеччині прогримів вибух на підприємстві з виробництва вибухівки - BILD

Двое рабочих получили серьезные ранения. Их доставили в больницу. Отмечается, что еще один человек пропал без вести. Кроме того, в результате взрыва пострадало одно из зданий в Тройсдорфе.

Концерн Diehl является одним из производителей оборонной продукции, которую ФРГ поставляет в Украину. Самая известная такая продукция Diehl - системы ПВО IRIS-T.

Дополнение

В мае на другом предприятии Diehl Defenсe в Берлине произошел крупный пожар. По данным страховой компании, причиной возгорания стала техническая неисправность. Позже впрочем появились публикации о возможной диверсии.