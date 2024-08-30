Взрыв на оборонном заводе в ФРГ: предварительно, причиной называют несчастный случай

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
30 августа: Международный день китовой акулы, День рождения пылесоса, День рождения пылесоса

30 августа: Международный день китовой акулы, День рождения пылесоса, День рождения пылесоса

  •  94523 просмотра
Израиль и ХАМАС договорились о перемирии для вакцинации в Газе

Израиль и ХАМАС договорились о перемирии для вакцинации в Газе

  •  72696 просмотра
Камала Харрис дала интервью CNN о планах на президентство

Камала Харрис дала интервью CNN о планах на президентство

  •  103214 просмотра
В ЕС обсудили снятие ограничений на использование оружия Украиной на российской территории: что решили

В ЕС обсудили снятие ограничений на использование оружия Украиной на российской территории: что решили

  •  79153 просмотра
ЕС оценит обязательства по военной помощи Украине после заявлений Кулебы о задержках - Боррель

ЕС оценит обязательства по военной помощи Украине после заявлений Кулебы о задержках - Боррель

  •  60963 просмотра
публикации
С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

  •  22219 просмотра
Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы

Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы
Эксклюзив

  •  105703 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
Эксклюзив

  •  105220 просмотра
Беглецы под прицелом: как бывший нардеп Ризаненко поддерживал бизнес в Крыму после аннексии

Беглецы под прицелом: как бывший нардеп Ризаненко поддерживал бизнес в Крыму после аннексии

  •  122958 просмотра
Независимый аудит в НАБУ: кто будет проверять деятельность антикоррупционеров

Независимый аудит в НАБУ: кто будет проверять деятельность антикоррупционеров

29 августа 2024, 12:24  •  124689 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
30 августа: Международный день китовой акулы, День рождения пылесоса, День рождения пылесоса

30 августа: Международный день китовой акулы, День рождения пылесоса, День рождения пылесоса

  •  94483 просмотра
Старейший кинофестиваль в мире начался в Венеции на острове Лидо: подборка представленных фильмов

Старейший кинофестиваль в мире начался в Венеции на острове Лидо: подборка представленных фильмов

29 августа 2024, 12:06  •  77386 просмотра
29 августа: День рождения мотоцикла, Усекновение главы Иоанна Крестителя

29 августа: День рождения мотоцикла, Усекновение главы Иоанна Крестителя

29 августа 2024, 03:03  •  108531 просмотра
Изображение поверх фото в публикациях, новые шрифты и анимации: Instagram выпустил обновление

Изображение поверх фото в публикациях, новые шрифты и анимации: Instagram выпустил обновление

28 августа 2024, 18:35  •  101274 просмотра
«Внимание, воры на границе": пограничники показали видео, как подкармливали лису сосисками

«Внимание, воры на границе": пограничники показали видео, как подкармливали лису сосисками

28 августа 2024, 13:35  •  100899 просмотра
Актуальное
Взрыв на оборонном заводе в ФРГ: предварительно, причиной называют несчастный случай

Взрыв на оборонном заводе в ФРГ: предварительно, причиной называют несчастный случай

Киев  •  УНН

30 августа 2024, 12:31  •  1846 просмотра

Read in English

На предприятии Diehl Defense в Тройсдорфе произошел взрыв, предположительно из-за несчастного случая. Двое рабочих серьезно ранены, один пропал без вести, повреждено здание в городе.

Взрыв на предприятии по производству взрывчатки в немецком Тройсдорфе мог стать следствием несчастного случая на производстве, пишет DW, передает УНН

Детали 

Как сообщает издание, взрыв на заводе Diehl Defenсe произошел от Бонна в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия в 9.30. 

На месте работают пожарные и спасатели - задействованы два вертолета и несколько машин скорой помощи. Представители концерна Diehl Defenсe подтвердили факт взрыва на территории компании. 

Согласно предварительным данным полиции, взрыв мог стать следствием несчастного случая на производстве. 

У Німеччині прогримів вибух на підприємстві з виробництва вибухівки - BILD 30 августа 2024, 11:02 • 6100 просмотров

Двое рабочих получили серьезные ранения. Их доставили в больницу. Отмечается, что еще один человек пропал без вести. Кроме того, в результате взрыва пострадало одно из зданий в Тройсдорфе.

Концерн Diehl является одним из производителей оборонной продукции, которую ФРГ поставляет в Украину. Самая известная такая продукция Diehl - системы ПВО IRIS-T.

Дополнение 

В мае на другом предприятии Diehl Defenсe в Берлине произошел крупный пожар. По данным страховой компании, причиной возгорания стала техническая неисправность. Позже впрочем появились публикации о возможной диверсии.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Новости Мира
Украина получила первую медаль по легкой атлетике на Паралимпиаде-2024
  •  28432 просмотра

Украина получила первую медаль по легкой атлетике на Паралимпиаде-2024

Эксклюзив
Главный юрист НБУ с "подмоченной" репутацией бросает тень на работу всего регулятора - эксперт
  •  67210 просмотра

Главный юрист НБУ с "подмоченной" репутацией бросает тень на работу всего регулятора - эксперт

Эксклюзив
Компьютерное моделирование ДТП: эксперты КНИИСЭ рассказали, как этот тип исследований помогает установить все обстоятельства аварий
  •  64259 просмотра

Компьютерное моделирование ДТП: эксперты КНИИСЭ рассказали, как этот тип исследований помогает установить все обстоятельства аварий

Эксклюзив
Мамкины лжецы. В АРМА закрывают глаза на очевидное и открещиваются от номеров "прикрытия"
  •  66343 просмотра

Мамкины лжецы. В АРМА закрывают глаза на очевидное и открещиваются от номеров "прикрытия"

Эксклюзив
Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы
  •  105703 просмотра

Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы

Эксклюзив
Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
  •  105220 просмотра

Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Пловчиха Анна Гонтарь завоевала бронзу на Паралимпиаде-2024
  •  84502 просмотра

Пловчиха Анна Гонтарь завоевала бронзу на Паралимпиаде-2024

Паралимпиада-2024: первую медаль для Украины получил пловец Антон Коль
  •  81153 просмотра

Паралимпиада-2024: первую медаль для Украины получил пловец Антон Коль

Эксклюзив
Хаб профессий, тренинги для лидеров, волонтерские сборы: какие еще проекты реализуются в Броварской громаде в рамках ученического самоуправления
29 августа 2024, 12:55  •  93504 просмотра

Хаб профессий, тренинги для лидеров, волонтерские сборы: какие еще проекты реализуются в Броварской громаде в рамках ученического самоуправления

Эксклюзив
Эксперт: чистка налоговой от людей Гетманцева - предупреждение от власти, что им не довольны
29 августа 2024, 09:49  •  98995 просмотра

Эксперт: чистка налоговой от людей Гетманцева - предупреждение от власти, что им не довольны

Популярные

ЕС оценит обязательства по военной помощи Украине после заявлений Кулебы о задержках - Боррель

ЕС оценит обязательства по военной помощи Украине после заявлений Кулебы о задержках - Боррель

  •  60963 просмотра
В ЕС обсудили снятие ограничений на использование оружия Украиной на российской территории: что решили

В ЕС обсудили снятие ограничений на использование оружия Украиной на российской территории: что решили

  •  79153 просмотра
Камала Харрис дала интервью CNN о планах на президентство

Камала Харрис дала интервью CNN о планах на президентство

  •  103214 просмотра
Израиль и ХАМАС договорились о перемирии для вакцинации в Газе

Израиль и ХАМАС договорились о перемирии для вакцинации в Газе

  •  72696 просмотра
30 августа: Международный день китовой акулы, День рождения пылесоса, День рождения пылесоса

30 августа: Международный день китовой акулы, День рождения пылесоса, День рождения пылесоса

  •  94523 просмотра

Публикации

С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

  •  22219 просмотра
Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы

Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы
Эксклюзив

  •  105703 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
Эксклюзив

  •  105220 просмотра
Беглецы под прицелом: как бывший нардеп Ризаненко поддерживал бизнес в Крыму после аннексии

Беглецы под прицелом: как бывший нардеп Ризаненко поддерживал бизнес в Крыму после аннексии

  •  122958 просмотра
Независимый аудит в НАБУ: кто будет проверять деятельность антикоррупционеров

Независимый аудит в НАБУ: кто будет проверять деятельность антикоррупционеров

29 августа 2024, 12:24  •  124689 просмотра

Война

Вражеская атака КАБАми: в Харькове враг попал в 12-этажку, есть разрушения

Вражеская атака КАБАми: в Харькове враг попал в 12-этажку, есть разрушения

  •  0 просмотра
Удар рф по Харькову: повреждено образовательное учреждение - ОВА

Удар рф по Харькову: повреждено образовательное учреждение - ОВА

  •  2164 просмотра
В Харькове и Чугуеве зафиксированы попадания. Есть перебои со светом

В Харькове и Чугуеве зафиксированы попадания. Есть перебои со светом

  •  7434 просмотра
В Харькове один из ударов рф пришелся по центру города, по гражданской инфраструктуре - мэр

В Харькове один из ударов рф пришелся по центру города, по гражданской инфраструктуре - мэр

  •  12484 просмотра
Харьков под ударом вражеских управляемых авиабомб: в городе раздались взрывы

Харьков под ударом вражеских управляемых авиабомб: в городе раздались взрывы

  •  14250 просмотра

политика

Экс-нардепа Березу разыскивают из-за уклонения от службы в армии - СМИ

Экс-нардепа Березу разыскивают из-за уклонения от службы в армии - СМИ

  •  2965 просмотра
Умеров обсудил с министрами обороны ЕС усиление ПВО и создание "пояса безопасности" над западными регионами Украины

Умеров обсудил с министрами обороны ЕС усиление ПВО и создание "пояса безопасности" над западными регионами Украины

  •  11948 просмотра
Силы обороны продвинулись на Курском направлении и взяли под контроль 5 кв. км территорий - Сырский

Силы обороны продвинулись на Курском направлении и взяли под контроль 5 кв. км территорий - Сырский

  •  19201 просмотра
Зеленский собрал Ставку: обсудил фронт, операцию на курщине, подготовку школ и энергетику

Зеленский собрал Ставку: обсудил фронт, операцию на курщине, подготовку школ и энергетику

  •  20419 просмотра
На Волыни запретили массовые мероприятия без согласования после нарушений

На Волыни запретили массовые мероприятия без согласования после нарушений

  •  17921 просмотра

Война

Вражеская атака КАБАми: в Харькове враг попал в 12-этажку, есть разрушения

Вражеская атака КАБАми: в Харькове враг попал в 12-этажку, есть разрушения

  •  0 просмотра
Удар рф по Харькову: повреждено образовательное учреждение - ОВА

Удар рф по Харькову: повреждено образовательное учреждение - ОВА

  •  2164 просмотра
В Харькове и Чугуеве зафиксированы попадания. Есть перебои со светом

В Харькове и Чугуеве зафиксированы попадания. Есть перебои со светом

  •  7434 просмотра
В Харькове один из ударов рф пришелся по центру города, по гражданской инфраструктуре - мэр

В Харькове один из ударов рф пришелся по центру города, по гражданской инфраструктуре - мэр

  •  12484 просмотра
Харьков под ударом вражеских управляемых авиабомб: в городе раздались взрывы

Харьков под ударом вражеских управляемых авиабомб: в городе раздались взрывы

  •  14250 просмотра

политика

Экс-нардепа Березу разыскивают из-за уклонения от службы в армии - СМИ

Экс-нардепа Березу разыскивают из-за уклонения от службы в армии - СМИ

  •  2965 просмотра
Умеров обсудил с министрами обороны ЕС усиление ПВО и создание "пояса безопасности" над западными регионами Украины

Умеров обсудил с министрами обороны ЕС усиление ПВО и создание "пояса безопасности" над западными регионами Украины

  •  11948 просмотра
Силы обороны продвинулись на Курском направлении и взяли под контроль 5 кв. км территорий - Сырский

Силы обороны продвинулись на Курском направлении и взяли под контроль 5 кв. км территорий - Сырский

  •  19201 просмотра
Зеленский собрал Ставку: обсудил фронт, операцию на курщине, подготовку школ и энергетику

Зеленский собрал Ставку: обсудил фронт, операцию на курщине, подготовку школ и энергетику

  •  20419 просмотра
На Волыни запретили массовые мероприятия без согласования после нарушений

На Волыни запретили массовые мероприятия без согласования после нарушений

  •  17921 просмотра

Новости Бизнеса

Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

  •  6718 просмотра
Правильное питание кошек: выбираем влажный корм

Правильное питание кошек: выбираем влажный корм

  •  20464 просмотра
30 многоканальных РЭБов получила Национальная гвардия от WOG и сообщества PRIDE

30 многоканальных РЭБов получила Национальная гвардия от WOG и сообщества PRIDE

29 августа 2024, 07:13  •  54913 просмотра

Экономика

Цены на продукты осенью и зимой могут вырасти на 10-15% - эксперт

Цены на продукты осенью и зимой могут вырасти на 10-15% - эксперт

  •  3021 просмотра
Цены на картофель осенью могут быть значительно више, чем в прошлом году - эксперт

Цены на картофель осенью могут быть значительно више, чем в прошлом году - эксперт

  •  5180 просмотра
Для автобусов за границу расширили «єЧерга»: что предполагается

Для автобусов за границу расширили «єЧерга»: что предполагается

  •  6193 просмотра
ФГИУ объявил первые аукционы на аренду государственных земель

ФГИУ объявил первые аукционы на аренду государственных земель

  •  8325 просмотра
Урожай пшеницы в Украине на уровне прошлого года - эксперт

Урожай пшеницы в Украине на уровне прошлого года - эксперт

  •  10265 просмотра

Киев

Миллионные убытки на ремонте тоннелей столичной подземки: генподрядчику сообщили о подозрении

Миллионные убытки на ремонте тоннелей столичной подземки: генподрядчику сообщили о подозрении

  •  9191 просмотра
На Оболони в Киеве открыли движение на новый путепровод: на пересечении Полярной и Богатырской

На Оболони в Киеве открыли движение на новый путепровод: на пересечении Полярной и Богатырской

  •  11184 просмотра
В Киеве умерли три человека от осложнений лихорадки Западного Нила - КГГА

В Киеве умерли три человека от осложнений лихорадки Западного Нила - КГГА

  •  15887 просмотра
В Киеве и нескольких областях ввели экстренные отключения света

В Киеве и нескольких областях ввели экстренные отключения света

  •  23711 просмотра
Жара и преимущественно сухая погода: прогноз на сегодня

Жара и преимущественно сухая погода: прогноз на сегодня

  •  23921 просмотра