Взрыв на оборонном заводе в ФРГ: предварительно, причиной называют несчастный случай
Киев • УНН
На предприятии Diehl Defense в Тройсдорфе произошел взрыв, предположительно из-за несчастного случая. Двое рабочих серьезно ранены, один пропал без вести, повреждено здание в городе.
Взрыв на предприятии по производству взрывчатки в немецком Тройсдорфе мог стать следствием несчастного случая на производстве, пишет DW, передает УНН.
Детали
Как сообщает издание, взрыв на заводе Diehl Defenсe произошел от Бонна в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия в 9.30.
На месте работают пожарные и спасатели - задействованы два вертолета и несколько машин скорой помощи. Представители концерна Diehl Defenсe подтвердили факт взрыва на территории компании.
Согласно предварительным данным полиции, взрыв мог стать следствием несчастного случая на производстве.
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Двое рабочих получили серьезные ранения. Их доставили в больницу. Отмечается, что еще один человек пропал без вести. Кроме того, в результате взрыва пострадало одно из зданий в Тройсдорфе.
Концерн Diehl является одним из производителей оборонной продукции, которую ФРГ поставляет в Украину. Самая известная такая продукция Diehl - системы ПВО IRIS-T.
Дополнение
В мае на другом предприятии Diehl Defenсe в Берлине произошел крупный пожар. По данным страховой компании, причиной возгорания стала техническая неисправность. Позже впрочем появились публикации о возможной диверсии.