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В'ятрович визначився з політсилою та йде на вибори

Київ • УНН

 • 12641 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович вирішив приєднатися до команди Петра Порошенка і стати членом до його партії "Європейська Солідарність". Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

В'ятрович визначився з політсилою та йде на вибори

"Сьогодні приєднуюся до команди Петра Порошенка і “Європейської Солідарності”, - сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Порошенко отримав членський квиток партії "Європейська солідарність"

Як повідомляв УНН, Стала відома перша десятка кандидатів у нардепи зі списку ”Європейської солідарності”

Як повідомляв УНН, партія “Європейська Солідарність” на чолі з п’ятим президентом України Петром Порошенком очолює антирейтинг політичних сил серед виборців.

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