В'ятрович визначився з політсилою та йде на вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович вирішив приєднатися до команди Петра Порошенка і стати членом до його партії "Європейська Солідарність". Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Сьогодні приєднуюся до команди Петра Порошенка і “Європейської Солідарності”, - сказав він.
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Як повідомляв УНН, Стала відома перша десятка кандидатів у нардепи зі списку ”Європейської солідарності”.
Як повідомляв УНН, партія “Європейська Солідарність” на чолі з п’ятим президентом України Петром Порошенком очолює антирейтинг політичних сил серед виборців.