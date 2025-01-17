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ВВП України зріс на 3,6%, а зарплати досягли рекорду - Мінекономіки

ВВП України зріс на 3,6%, а зарплати досягли рекорду - Мінекономіки

Київ • УНН

 • 27134 перегляди

ВВП України зріс на 3,6% у 2024 році, досягнувши 7,6 трлн грн. Середня зарплата встановила історичний рекорд через дефіцит робочої сили, а експорт зріс на 15% до 41,6 млрд доларів.

У 2024 році ВВП України зріс на 3,6%, що свідчить про відновлення економіки після 2022 року. Середня зарплата в Україні також досягла рекордного рівня, зростаючи на 13%, хоча цей підвищений рівень частково зумовлений дефіцитом робочої сили.

Про це повідомив заступник міністра економіки Андрій Телюпа, передає УНН

Зростання ВВП за 2024 рік склало 3,6%. Тобто, незважаючи на всі складні умови, на проблеми з енергетикою, людським капіталом, ми зростаємо. Це, звісно, більш відновлювальне зростання після падіння 2022 року. Якщо дивитися на рівень ВВП на душу населення, то ми зараз вийшли на рекордний показник

- сказав Телюпа.

За його словами, це теж дуже важливо розуміти: незважаючи на повномасштабну війну, Україна і українська економіка тримаються.

Окремо ми рахували вплив наших програм підтримки бізнесу, як вони вплинули на зростання ВВП. Як мінімум 0,64% від загального зростання 3,6% були спричинені саме нашими програмами. Наша програма Ukraine Facility забезпечила 40% зовнішнього фінансування держбюджету, а саме трохи більше 16 млрд євро (16,2 - ред.)

- розповів заступник міністра економіки.

Він додав, що загальний експорт України за минулий рік виріс приблизно на 15% і сягнув 41,6 млрд доларів. Також доходи від приватизації зросли втричі більше, ніж очікувалось. Телюпа повідомив, що близько 12 млрд грн податкова отримала від приватизації.

Якщо говорити по показниках, то, за нашою оцінкою, на цей рік ВВП складе близько 7,6 трлн грн. На наступний рік номінальний ВВП, за нашим досить консервативним прогнозом, очікуємо на рівні 8,5 трлн грн, а зростання реального ВВП – на 2,7%. Інфляція, сподіваємося, впаде з 12% у цьому році до 9,5%. Зростання середньої зарплати в цьому році становить 13% (2024 — ред.). На наступний рік очікуємо близько 8%. Тобто, якщо зараз аналізувати, то наразі середня зарплата в Україні в доларах є рекордною в історії України

- сказав Телюпа.

За його словами, це може бути викликано не дуже позитивним фактором, а саме дефіцитом робочої сили.

Але великий попит зараз перевищує пропозицію, що викликає зростання реальних зарплат

- розповів Телюпа.

Зазначимо

ВВП - це показник, який вимірює всю вартість товарів і послуг, що були вироблені в країні за певний період, зазвичай за рік.

Він дає уявлення про розмір економіки: чим вищий ВВП, тим більше товарів і послуг було створено, а значить, країна має сильнішу економіку.

ВВП включає все — від виробництва товарів, таких як продукти і техніка, до послуг, наприклад, транспорту чи освіти.

Нагадаємо

За даними Держстату в 3 кварталі 2024 року, середня зарплата українця становила 20 592 гривень. Cередня заробітна плата держслужбовців у листопаді 2024 року досягла 62 тисяч гривень. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Економіка
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