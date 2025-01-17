ВВП Украины вырос на 3,6%, а зарплаты достигли рекорда - Минэкономики

В 2024 году ВВП Украины вырос на 3,6%, что свидетельствует о восстановлении экономики после 2022 года. Средняя зарплата в Украине также достигла рекордного уровня, растет на 13%, хотя этот повышенный уровень частично обусловлен дефицитом рабочей силы.

Об этом сообщил заместитель министра экономики Андрей Телюпа, передает УНН.

Рост ВВП за 2024 год составил 3,6%. То есть, несмотря на все сложные условия, на проблемы с энергетикой, человеческим капиталом, мы растем. Это, конечно, более восстановительный рост после падения 2022 года. Если смотреть на уровень ВВП на душу населения, то мы сейчас вышли на рекордный показатель - сказал Телюпа.

По его словам, это тоже очень важно понимать: несмотря на полномасштабную войну, Украина и украинская экономика держатся.

Отдельно мы считали влияние наших программ поддержки бизнеса, как они повлияли на рост ВВП. Как минимум 0,64% от общего роста 3,6% были вызваны именно нашими программами. Наша программа Ukraine Facility обеспечила 40% внешнего финансирования госбюджета, а именно чуть более 16 млрд евро (16,2 - ред.) - рассказал заместитель министра экономики.

Он добавил, что общий экспорт Украины за прошлый год вырос примерно на 15% и достиг 41,6 млрд долларов. Также доходы от приватизации выросли втрое больше, чем ожидалось. Телюпа сообщил, что около 12 млрд грн налоговая получила от приватизации.

Если говорить по показателям, то, по нашей оценке, на этот год ВВП составит около 7,6 трлн грн. На следующий год номинальный ВВП, по нашему достаточно консервативному прогнозу, ожидаем на уровне 8,5 трлн грн, а рост реального ВВП - на 2,7%. Инфляция, надеемся, упадет с 12% в этом году до 9,5%. Рост средней зарплаты в этом году составляет 13% (2024 - ред.). На следующий год ожидаем около 8%. То есть, если сейчас анализировать, то сейчас средняя зарплата в Украине в долларах является рекордной в истории Украины - сказал Телюпа.

По его словам, это может быть вызвано не очень положительным фактором, а именно дефицитом рабочей силы.

Но большой спрос сейчас превышает предложение, что вызывает рост реальных зарплат - рассказал Телюпа.

Отметим

ВВП - это показатель, который измеряет всю стоимость товаров и услуг, произведенных в стране за определенный период, обычно за год.

Он дает представление о размере экономики: чем выше ВВП, тем больше товаров и услуг было создано, а значит, страна имеет более сильную экономику.

ВВП включает все - от производства товаров, таких как продукты и техника, до услуг, например, транспорта или образования.

Напомним,

По данным Госстата в 3 квартале 2024 года, средняя зарплата украинца составляла 20 592 гривен. Средняя заработная плата госслужащих в ноябре 2024 года достигла 62 тысяч гривен.