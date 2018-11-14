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ВВП сповільнив зростання до 2,8%

ВВП сповільнив зростання до 2,8%

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Зростання валового внутрішнього продукту України за оперативною оцінкою у третьому кварталі 2018 року становило 2,8% відповідно до аналогічного періоду минулого року, передає УНН з посиланням на дані Державної служби статистики України.

За інформацією відомства, реальний ВВП у ІІІ кварталі порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактору) збільшився на 0,4%, а порівняно з ІІІ кварталом 2017 року – на 2,8%.

Нагадаємо, у ІІ кварталі поточного року ВВП України зріс на 3,8%, порівняно із аналогічним періодом минулого року. 

У Кабінеті міністрів очікують, що зростання ВВП у 2018 році становитиме понад 3%.

Як повідомляв УНН, у Європейському банку реконструкції та розвитку вказують на помірне зростання української економіки та застерігають, що пригальмувати її розвиток можуть вибори 2019 року, тому очікуваний приріст економіки сягне рівня 3%.

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