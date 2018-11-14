ВВП сповільнив зростання до 2,8%
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Зростання валового внутрішнього продукту України за оперативною оцінкою у третьому кварталі 2018 року становило 2,8% відповідно до аналогічного періоду минулого року, передає УНН з посиланням на дані Державної служби статистики України.
За інформацією відомства, реальний ВВП у ІІІ кварталі порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактору) збільшився на 0,4%, а порівняно з ІІІ кварталом 2017 року – на 2,8%.
Нагадаємо, у ІІ кварталі поточного року ВВП України зріс на 3,8%, порівняно із аналогічним періодом минулого року.
У Кабінеті міністрів очікують, що зростання ВВП у 2018 році становитиме понад 3%.
Як повідомляв УНН, у Європейському банку реконструкції та розвитку вказують на помірне зростання української економіки та застерігають, що пригальмувати її розвиток можуть вибори 2019 року, тому очікуваний приріст економіки сягне рівня 3%.