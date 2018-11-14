ВВП замедлил рост до 2,8%
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Рост валового внутреннего продукта Украины по оперативной оценке в третьем квартале 2018 года составил 2,8% относительно аналогичного периода прошлого года, передает УНН со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.
По информации ведомства, реальный ВВП в III квартале по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) увеличился на 0,4%, а по сравнению с III кварталом 2017 - на 2,8%.
Напомним, во II квартале текущего года ВВП Украины вырос на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В Кабинете министров ожидают, что рост ВВП в 2018 году составит более 3%.
Как сообщал УНН, в Европейском банке реконструкции и развития указывают на умеренный рост украинской экономики и предостерегают, что притормозить ее развитие могут выборы 2019 года, поэтому ожидаемый прирост экономики достигнет уровня 3%.