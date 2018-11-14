ВВП замедлил рост до 2,8%

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106438 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113046 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 150462 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 144964 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136686 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128330 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171491 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118097 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141656 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145411 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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ВВП замедлил рост до 2,8%

ВВП замедлил рост до 2,8%

Киев  •  УНН

 • 8282 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Рост валового внутреннего продукта Украины по оперативной оценке в третьем квартале 2018 года составил 2,8% относительно аналогичного периода прошлого года, передает УНН со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

По информации ведомства, реальный ВВП в III квартале по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) увеличился на 0,4%, а по сравнению с III кварталом 2017 - на 2,8%.

Напомним, во II квартале текущего года ВВП Украины вырос на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Кабинете министров ожидают, что рост ВВП в 2018 году составит более 3%.

Как сообщал УНН, в Европейском банке реконструкции и развития указывают на умеренный рост украинской экономики и предостерегают, что притормозить ее развитие могут выборы 2019 года, поэтому ожидаемый прирост экономики достигнет уровня 3%.

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