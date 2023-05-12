Ввечері у Дружківці пролунали вибухи - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. У Дружківці, на Донеччині, сьогодні ввечері пролунали вибухи, про це повідомляє Суспільне з посиланням на голову Дружківської ОВА Сергія Боєвського, передає УНН.
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"12 травня, ввечері, у Дружківці пролунали вибухи. Двоє людей постраждали. Їх доправили до лікарні. Причину вибухів з'ясовують, розповів Суспільному начальник Дружківської міської військової адміністрації Сергій Боєвський", - йдеться у повідомлені.
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