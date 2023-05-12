Вечером в Дружковке прозвучали взрывы - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В Дружковке, Донецкой области, сегодня вечером прогремели взрывы, об этом сообщает Суспильне со ссылкой на председателя Дружковской ОВА Сергея Боевского, передает УНН.
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"12 мая, вечером, в Дружковке прогремели взрывы. Два человека пострадали, их доставили в больницу. Причину взрывов выясняют, рассказал Суспильному начальник Дружковской городской военной администрации Сергей Боевский", - говорится в сообщении.
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