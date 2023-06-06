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Втрати ворога зростають: не вистачає моргів та польові шпиталі заповнені - Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Втрати окупантів щоденно зростають. Близько 200 солдатів знаходяться у польовому шпиталі на Луганщині. Водночас на Харківщині в окупантів виникла потреба в облаштуванні нових моргів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Втрати ворога зростають: не вистачає моргів та польові шпиталі заповнені - Генштаб

Деталі

Генштаб повідомляє, що лише 3 червня, до будівлі школи, переобладнаної під польовий шпиталь загарбників, в одному з населених пунктів Сватівського району Луганської області, було доправлено двадцятьма вантажівками поранених окупантів. Також відомо, що на зазначеному об’єкті лікування вже проходять близько двох сотень осіб.

На Куп’янському напрямку ворог вимушений використовувати цивільні будівлі населених пунктів Харківської області як морги, але без належного обладнання.

Нагадаємо

Ворог продовжує експлуатувати інфраструктури тимчасово окупованих територій Херсонщини. Зокрема, у Скадовську окупанти переоблаштували дитячий садок у польовий шпиталь.

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