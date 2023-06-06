Потери врага растут: не хватает моргов и полевые госпитали заполнены - Генштаб

Детали

Генштаб сообщает, что только 3 июня, в здание школы, переоборудованной под полевой госпиталь захватчиков, в одном из населенных пунктов Сватовского района Луганской области, было доставлено двадцатью грузовиками раненых оккупантов. Также известно, что на указанном объекте лечение уже проходят около двух сотен человек.

На Купьянском направлении враг вынужден использовать гражданские здания населенных пунктов Харьковской области как морги, но без надлежащего оборудования.

Напомним

Враг продолжает эксплуатировать инфраструктуры временно оккупированных территорий Херсонщины. В частности, в Скадовске оккупанты переоборудовали детский сад в полевой госпиталь.