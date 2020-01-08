Вступили в силу нові тарифи на розподіл газу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Нові тарифи на послуги операторів газорозподільних мереж (ГРМ) вступили в силу з 1 січня 2020 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Урядовий кур'єр".
Постанови про нові тарифи №3014-3057 від 24 грудня 2019 року Національною комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ), були оприлюднені в газеті "Урядовий кур'єр" від 28 грудня 2019 року.
З новими тарифами для кожного з операторів газорозподільних мереж можна ознайомитися в "Урядовому кур'єрі".
Нагадаємо, Україна наростила добовий відбір газу з ПСГ до 72 млн куб. м.