Україна наростила добовий відбір газу з ПСГ до 72 млн куб. м

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КИЇВ. 6 січня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 4 січня зменшився до 18,658 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ТОВ "Оператор ГТС України".

За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.

Водночас, 4 січня з ПСГ України відібрано 71,91 млн куб. м.

При цьому в даних за 4 січня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 11,73 млн куб. м газу, даних щодо надходження газу з Угорщини та Польщі немає.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла до 8550 грн за тис. куб. м, з травня її почали зменшувати. З нового року для споживачів діятимуть дві ціни на газ від Нафтогазу - квартальна та щомісячна.

Українські Національні Новини

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