Вступили в силу новые тарифы на распределение газа
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Новые тарифы на услуги операторов газораспределительных сетей (ГРС) вступили в силу с 1 января 2020 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Урядовый курьер".
Постановления о новых тарифах №3014-3057 от 24 декабря 2019 Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ), были обнародованы в газете "Урядовый курьер" от 28 декабря 2019 года.
С новыми тарифами для каждого из операторов газораспределительных сетей можно ознакомиться в "Урядовом курьере".
Напомним, Украина нарастила суточный отбор газа из ПХГ до 72 млн куб. м.