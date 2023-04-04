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Вступ Фінляндії до НАТО є "історичним днем", за який "можна подякувати" путіну - Блінкен

Вступ Фінляндії до НАТО є "історичним днем", за який "можна подякувати" путіну - Блінкен

Київ • УНН

 • 815070 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Вступ Фінляндії до НАТО є "справді історичним днем", за який "можна подякувати" російському диктатору володимиру путіну. Про це заявив держсекретар США під час брифінгу з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом у Брюсселі, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Сьогодні історичний момент для нашого альянсу, для євроатлантичної спільноти, насправді для світової спільноти, яка рішуче підтримує основні принципи статуту ООН і рішуче виступає за мир, стабільність і безпеку. Це справді історичний день, тому що дуже скоро ми будемо вітати Фінляндію за її місцем за столом у НАТО. Мені хочеться сказати, що це, можливо, єдине, за що ми можемо подякувати путіну. Тому що він знову тут прискорює те, чому, як він стверджує, хотів запобігти агресією росії", - заявив Блінкен.

Деталі

За його словами, російська агресія проти України "змусила багато країн повірити, що вони повинні зробити більше, щоб подбати про власний захист і переконатися, що вони можуть стримати ймовірну російську агресію". Крім цього, держсекретар повідомив, що сьогодні у Брюсселі країни НАТО розпочнуть підготовку до Вільнюського саміту, який відбудеться 11-12 липня 2023 року. 

"Це буде важливий момент як для того, щоб продовжувати підтверджувати як політично, так і практично, нашу підтримку Україні, так і для того, щоб продовжувати роботу, яку ми робили під час попередніх самітів, зміцнювати обороноздатність самого Альянсу та продовжувати будувати нові партнерства", - підсумував він.

Нагадаємо

Сьогодні, 4 квітня, міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто підписав документ про вступ Фінляндії до Північноатлантичного альянсу.

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