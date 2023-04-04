Голова МЗС Фінляндії підписав документ про вступ країни до НАТО

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"Останні кроки перед вступом до НАТО. Міністр закордонних справ Хаавісто підписав документ про вступ Фінляндії до НАТО", - вказали у представництві Фінляндії при НАТО у Twitter.

Нагадаємо

Сьогодні, 4 квітня 2023 року, коли в Брюсселі проходитиме зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО, Фінляндія стане 31-м членом Альянсу.