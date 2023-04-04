Глава МИД Финляндии подписал документ о вступлении страны в НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписал документ о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс. Фото распространило представительство страны при Альянсе, пишет УНН.
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"Последние шаги перед вступлением в НАТО. Министр иностранных дел Хаависто подписал документ о вступлении Финляндии в НАТО", - указали в представительстве Финляндии при НАТО в Twitter.
Напомним
Сегодня, 4 апреля 2023 года, когда в Брюсселе будет проходить встреча министров иностранных дел стран НАТО, Финляндия станет 31-м членом Альянса.