Глава МИД Финляндии подписал документ о вступлении страны в НАТО

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"Последние шаги перед вступлением в НАТО. Министр иностранных дел Хаависто подписал документ о вступлении Финляндии в НАТО", - указали в представительстве Финляндии при НАТО в Twitter.

Напомним

Сегодня, 4 апреля 2023 года, когда в Брюсселе будет проходить встреча министров иностранных дел стран НАТО, Финляндия станет 31-м членом Альянса.