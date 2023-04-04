Вступление Финляндии в НАТО является "историческим днем", за который "можно поблагодарить" путина - Блинкен

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"Сегодня исторический момент для нашего альянса, для евроатлантического сообщества, на самом деле для мирового сообщества, которое решительно поддерживает основные принципы устава ООН и решительно выступает за мир, стабильность и безопасность. Это действительно исторический день, потому что очень скоро мы будем приветствовать Финляндию за ее местом за столом в НАТО. Мне хочется сказать, что это, возможно, единственное, за что мы можем поблагодарить путина. Потому что он снова здесь ускоряет то, что, как он утверждает, хотел предотвратить агрессией россии", - заявил Блинкен.

Детали

По его словам, российская агрессия против Украины "заставила многие страны поверить, что они должны сделать больше, чтобы позаботиться о собственной защите и убедиться, что они могут сдержать вероятную российскую агрессию". Кроме этого, госсекретарь сообщил, что сегодня в Брюсселе страны НАТО начнут подготовку к Вильнюсскому саммиту, который состоится 11-12 июля 2023 года.

"Это будет важный момент как для того, чтобы продолжать подтверждать как политически, так и практически, нашу поддержку Украине, так и для того, чтобы продолжать работу, которую мы делали во время предыдущих саммитов, укреплять обороноспособность самого Альянса и продолжать строить новые партнерства", - подытожил он.

Напомним

Сегодня, 4 апреля, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписал документ о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс.