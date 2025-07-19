Вступ-2025: абітурієнтів попередили про можливе перевантаження системи при подачі заяв до вишів

Абітурієнтів попереджають про можливе навантаження на систему у перший день подачі заяв на бакалаврат до закладів вищої освіти через електронні кабінети, 19 липня, і радять варіант не подавати їх одразу зранку, але і не затягувати до останнього дня, 1 серпня. Можливі збої, тож фахівці рекомендують дочекатися спокійнішого часу. До того ж, день та час подання жодним чином не впливають на результат у рейтингу, пише УНН із посиланням на ДП "Інфоресурс".

Деталі

"Знаємо, що багато хто готується подавати заяви на бакалавра завтра прямо з 9-ї ранку. Однак радимо не поспішати це робити в перший день", - ідеться у дописі.

Зокрема держпідприємство виділяє кілька причин і дає наступні поради:

поміркуйте, чи точно ви визначилися з пріоритетами. Якщо заяву зареєструє заклад освіти, то ви зможете скасувати її лише з втратою пріоритету. Тобто подати іншу заяву з цим же пріоритетом ви не зможете;

після початку подання заяв ви зможете відстежувати широкий рейтинговий список на нашому сайті Вступ-2025 і краще оцінити свої шанси вступу на бюджет на бажані програми;

через велику кількість запитів система може перевантажуватися, тож ліпше перечекати піковий період.

Також фахівці додають, що "день та час подання заяв жодним чином не впливають на конкурсний бал та місце у рейтингу, тож поспішати немає підстав".

"Водночас радимо не затягувати до останнього дня (1 серпня), коли також велике навантаження на систему. Оберіть час посередині", - підкреслили в держпідприємстві.

Доповнення

Раніше УНН писав, що 19 липня, в Україні розпочинається прийом заяв від абітурієнтів на бакалаврат і магістратуру медичного, фармацевтичного та ветеринарного напрямів. Подати заяву можна онлайн через електронний кабінет до 1 серпня, обравши до п’яти пріоритетних спеціальностей на бюджет та до десяти - на контракт.