Поступление-2025: абитуриентов предупредили о возможной перегрузке системы при подаче заявлений в вузы

Абитуриентов предупреждают о возможной нагрузке на систему в первый день подачи заявлений на бакалавриат в учреждения высшего образования через электронные кабинеты, 19 июля, и советуют вариант не подавать их сразу утром, но и не затягивать до последнего дня, 1 августа. Возможны сбои, поэтому специалисты рекомендуют дождаться более спокойного времени. К тому же, день и время подачи никоим образом не влияют на результат в рейтинге, пишет УНН со ссылкой на ГП "Инфоресурс".

Детали

"Знаем, что многие готовятся подавать заявления на бакалавриат завтра прямо с 9 утра. Однако советуем не спешить это делать в первый день", - говорится в сообщении.

В частности, госпредприятие выделяет несколько причин и дает следующие советы:

подумайте, точно ли вы определились с приоритетами. Если заявление зарегистрирует учебное заведение, то вы сможете отменить его только с потерей приоритета. То есть подать другое заявление с этим же приоритетом вы не сможете;

после начала подачи заявлений вы сможете отслеживать широкий рейтинговый список на нашем сайте Вступ-2025 и лучше оценить свои шансы поступления на бюджет на желаемые программы;

из-за большого количества запросов система может перегружаться, поэтому лучше переждать пиковый период.

Также специалисты добавляют, что "день и время подачи заявлений никоим образом не влияют на конкурсный балл и место в рейтинге, поэтому спешить нет оснований".

"В то же время советуем не затягивать до последнего дня (1 августа), когда также большая нагрузка на систему. Выберите время посередине", - подчеркнули в госпредприятии.

Дополнение

Ранее УНН писал, что 19 июля, в Украине начинается прием заявлений от абитуриентов на бакалавриат и магистратуру медицинского, фармацевтического и ветеринарного направлений. Подать заявление можно онлайн через электронный кабинет до 1 августа, выбрав до пяти приоритетных специальностей на бюджет и до десяти - на контракт.