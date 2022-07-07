Вступ-2022: сьогодні останній день, щоб обрати місто для складання мультитесту

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КИЇВ. 7 липня. УНН. Сьогодні завершується другий етап підтвердження участі в основній сесії національного мультипредметного тестування (НМТ). Про це повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет, інформує УНН.

Деталі

На другому етапі потенційні учасники, які підтвердили бажання складати НМТ з 20 травня до 7 червня, мають остаточно визначитися з населеним пунктом, де їм буде зручно проходити тестування.

Завантажити запрошення-перепустку можна буде після проходження двох етапів підтвердження участі в НМТ (після 12 липня). У ньому буде зазначено дату, час і місце проходження основної сесії.

Додамо

Другий етап підтвердження участі в основній сесії НМТ пройшли понад 203 тис. учасників.

Бажання складати НМТ у тимчасових екзаменаційних центрах, створених в Україні, підтвердили майже 179 тис. осіб, а за кордоном – понад 24 тис.

Нагадаємо

1 липня заклади професійно-технічної освіти почали приймати документи для вступу.

Українські Національні Новини

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