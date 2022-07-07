Поступление-2022: сегодня последний день, чтобы выбрать город для сдачи мультитеста
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Сегодня завершается второй этап подтверждения участия в основной сессии национального мультипредметного тестирования (НМТ). Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, информирует УНН.
Детали
На втором этапе потенциальные участники, подтвердившие желание сдавать НМТ с 20 мая по 7 июня, должны окончательно определиться с населенным пунктом, где им будет удобно проходить тест.
Загрузить приглашение-пропуск можно будет после прохождения двух этапов подтверждения участия в НМТ (после 12 июля). В нем будет указана дата, время и место прохождения основной сессии.
Добавим
Второй этап подтверждения участия в основной сессии НМТ прошли уже более 203 тыс. участников.
Желание сдавать НМТ во временных экзаменационных центрах, созданных в Украине, подтвердили почти 179 тыс. человек, а за границей – более 24 тыс.
Напомним
1 июля учреждения профессионально-технического образования начали принимать документы для поступления.