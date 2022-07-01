Вступ-2022: розпочато прийом документів до профтехів

Деталі

Як зазначили, подати документи до профтеху можна до 1 жовтня.

Для навчання на бюджеті області виділили понад 87 тисяч місць. Як і в попередні роки, вступники можуть розраховувати на безоплатне навчання та стипендію. Наразі вона становить 1250 грн.

За даними Кабміну, МОН надало пропозиції щодо кількості місць для навчання коштом держбюджету за такими професіями загальнодержавного значення:

- верстатник деревообробних верстатів;

- верстатник широкого профілю;

- зварник;

- монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації;

- монтажник систем утеплення будівель;

- монтер колії;

- налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням;

- помічник машиніста тепловоза;

- помічник машиніста електровоза;

- слюсар із механоскладальних робіт;

- слюсар-ремонтник;

- токар;

- фрезерувальник.

Наразі проект рішення на розгляді Кабінету Міністрів України.

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Для вступу до закладів профосвіти не потрібно складати ЗНО (НМТ).

Зарахування здійснюється за результатами конкурсного відбору, співбесіди, середнього балу шкільного свідоцтва або вступних випробувань.