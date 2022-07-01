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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Вступ-2022: розпочато прийом документів до профтехів

Вступ-2022: розпочато прийом документів до профтехів

Київ • УНН

 • 101233 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Відсьогодні заклади професійної освіти почали приймати документи для вступу. Про це інформує пресслужба міністерства освіти і науки України, пише УНН.

Деталі

Як зазначили, подати документи до профтеху можна до 1 жовтня.

Для навчання на бюджеті області виділили понад 87 тисяч місць. Як і в попередні роки, вступники можуть розраховувати на безоплатне навчання та стипендію. Наразі вона становить 1250 грн.

За даними Кабміну, МОН надало пропозиції щодо кількості місць для навчання коштом держбюджету за такими професіями загальнодержавного значення:

- верстатник деревообробних верстатів;

- верстатник широкого профілю;

- зварник;

- монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації;

- монтажник систем утеплення будівель;

- монтер колії;

- налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням;

- помічник машиніста тепловоза;

- помічник машиніста електровоза;

- слюсар із механоскладальних робіт;

- слюсар-ремонтник;

- токар;

- фрезерувальник.

Наразі проект рішення на розгляді Кабінету Міністрів України.

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Для вступу до закладів профосвіти не потрібно складати ЗНО (НМТ).

Зарахування здійснюється за результатами конкурсного відбору, співбесіди, середнього балу шкільного свідоцтва або вступних випробувань.

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