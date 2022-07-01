Поступление-2022: начат прием документов в профтехи
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. С сегодняшнего дня заведения профессионального образования начали принимать документы для поступления. Об этом информирует пресс-служба министерства образования и науки Украины, пишет УНН.
Детали
Как отметили, подать документы в профтех можно до 1 октября.
Для обучения на бюджете области выделили более 87 тысяч мест. Как и в предыдущие годы, поступающие могут рассчитывать на безвозмездное обучение и стипендию. Сейчас она составляет 1250 грн.
По данным Кабмина, МОН предоставило предложения по количеству мест для обучения за счет госбюджета по таким профессиям общегосударственного значения:
– станочник деревообрабатывающих станков;
– станочник широкого профиля;
– сварщик;
– монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации;
– монтажник систем утепления зданий;
– монтер пути;
– наладчик станков и манипуляторов с программным управлением;
– помощник машиниста тепловоза;
– помощник машиниста электровоза;
– слесарь по механосборочным работам;
– слесарь-ремонтник;
– токарь;
– фрезеровщик.
Сейчас проект решения на рассмотрении Кабинета Министров Украины.
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Для поступления в заведения профобразования не нужно сдавать ВНО (НМТ).
Зачисление производится по результатам конкурсного отбора, собеседования, среднего балла школьного свидетельства или вступительных экзаменов.