Встановлено рекорд зі сходження на Еверест
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Альпініст із Непалу Камі Ріта Шерпа встановив світовий рекорд, у 23-й раз за своє життя піднявшись на найвищу вершину Землі - Еверест. Про це повідомляє УНН з посиланням на NDTV.
Камі Ріта успішно завершив своє чергове сходження на Еверест у вівторок, 14 травня, побивши свій же рекорд, який проіснував трохи менше року.
Повідомляється, що в найближчі тижні близько 750 альпіністів спробують пройти той же шлях до вершини заввишки 8 850 метрів, що і Камі Ріта.
Нагадаємо, під час спроби знову підкорити Еверест помер 85-річний чоловік.