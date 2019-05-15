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Встановлено рекорд зі сходження на Еверест

Встановлено рекорд зі сходження на Еверест

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Альпініст із Непалу Камі Ріта Шерпа встановив світовий рекорд, у 23-й раз за своє життя піднявшись на найвищу вершину Землі - Еверест. Про це повідомляє УНН з посиланням на NDTV.

Камі Ріта успішно завершив своє чергове сходження на Еверест у вівторок, 14 травня, побивши свій же рекорд, який проіснував трохи менше року.

Повідомляється, що в найближчі тижні близько 750 альпіністів спробують пройти той же шлях до вершини заввишки 8 850 метрів, що і Камі Ріта.

Нагадаємо, під час спроби знову підкорити Еверест помер 85-річний чоловік.

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