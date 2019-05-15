Установлен рекорд по восхождению на Эверест
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Альпинист из Непала Ками Рита Шерпа установил мировой рекорд, в 23-й раз за свою жизнь поднявшись на высочайшую вершину Земли – Эверест. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NDTV.
Ками Рита успешно завершил свое очередное восхождение на Эверест во вторник, 14 мая, побив свой же рекорд, который просуществовал чуть меньше года.
Сообщается, что в ближайшие недели около 750 альпинистов попробуют пройти тот же путь к вершине высотой 8 850 метров, что и Ками Рита.
Напомним, при попытке снова покорить Эверест умер 85-летний мужчина.