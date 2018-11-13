Всі росіяни та зрадники повинні понести відповідальність за псевдовибори на Донбасі - І.Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Всі росіяни та зрадники України, причетні до псевдовиборів на Донбасі, повинні понести кримінальну відповідальність. Про це в ефірі програми “Свобода слова” заявила Ірина Геращенко, повідомляє кореспондент УНН.
“Звучало тут чи правда, що тих, кого під дулами автоматів зганяли на псевдовибори чекає кримінальна відповідальність. Звичайно, що ні. Ми всі чудово розуміємо, в яких умовах відбувався цей фарс. Але кримінальну відповідальність і, в тому числі санкції, мають отримати всі росіяни причетні до організації псевдовиборів і всі залучені до їхньої організації зрадники України”, — заявила вона.
Геращенко також наголосила, що потрібно посилити санкціі проти РФ.
Як повідомляв УНН, внаслідок бойових дій на Донбасі півтори тисячі українських жінок залишились удовами, а майже дві тисячі дітей стали сиротами. Про це заявила перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко під час прес-конференції в Києві.