Все россияне и предатели должны понести уголовную ответственность за псевдовыборы на Донбассе - И.Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Все русские и предатели Украины, причастные к псевдовыборы на Донбассе, должны понести уголовную ответственность. Об этом в эфире программы “Свобода слова” заявила Ирина Геращенко, сообщает корреспондент УНН.
“Звучало здесь правда ли, что тех, кого под дулами автоматов сгоняли на псевдовыборы ждет уголовная ответственность. Конечно, нет. Мы все прекрасно понимаем, в каких условиях происходил этот фарс. Но уголовную ответственность и, в том числе санкции, должны получить все россияне причастны к организации псевдовыборы и все вовлеченные в их организации предатели Украины”, — заявила она.
Геращенко также отметила, что нужно ужесточить санкции против РФ.
Как сообщал УНН, в результате боевых действий в Донбассе полторы тысячи украинских женщин остались вдовами, а почти две тысячи детей стали сиротами. Об этом заявила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко во время пресс-конференции в Киеве.