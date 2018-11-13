Все россияне и предатели должны понести уголовную ответственность за псевдовыборы на Донбассе - И.Геращенко

“Звучало здесь правда ли, что тех, кого под дулами автоматов сгоняли на псевдовыборы ждет уголовная ответственность. Конечно, нет. Мы все прекрасно понимаем, в каких условиях происходил этот фарс. Но уголовную ответственность и, в том числе санкции, должны получить все россияне причастны к организации псевдовыборы и все вовлеченные в их организации предатели Украины”, — заявила она.

Геращенко также отметила, что нужно ужесточить санкции против РФ.

Как сообщал УНН, в результате боевых действий в Донбассе полторы тысячи украинских женщин остались вдовами, а почти две тысячи детей стали сиротами. Об этом заявила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко во время пресс-конференции в Киеве.