Всесвітній день зору, День працівників стандартизації та метрології України, Міжнародний день каші. Що ще можна відзначити 10 жовтня
Київ • УНН
У другий четвер жовтня відзначається Всесвітній день зору, присвячений боротьбі з офтальмологічними захворюваннями. За даними досліджень, 285 млн людей у світі мають порушення зору, а 39 млн повністю втратили зір.
Сьогодні, у другий четвер жовтня, у багатьох країнах проводяться різноманітні заходи з нагоди Всесвітнього дня зору, пише УНН.
Подія присвячена проблемам боротьби з офтальмологічними захворюваннями, забезпечення якісної медичної допомоги для виявлення порушень на ранніх стадіях.
Згідно деяких досліджень, у 285 мільйонів людей в усьому світі спостерігаються порушення зору. 39 мільйонів людей повністю позбавлені можливості бачити.
За статистикою, на планеті кожні п’ять секунд втрачає зір одна людина, а щохвилини – одна дитина.
Найвразливішими до офтальмологічних захворювань є діти шкільного віку, у яких спостерігається короткозорість або далекозорість. А також особи після 40 років з глаукомою та катарактою.
В 2009 році у Великій Британії вперше відсвяткували День каші. Подія, під час якої збирають кошти для допомоги країнам, населення яких страждає від голоду, досить швидко стала популярною у багатьох країнах світу.
Найбільш калорійною кашею вважається манка. У 100 грамах манки міститься 331 калорій. Окрім того ця каша насичена калієм та вітаміни В1, В2. Водночас, найбільш ситною кашею є вівсянка. 100 грамів вівсянки містить 15 грамів протеїну, що є чвертю добової потреби людини. Окрім того вівсянка містить найбільше цинку серед усіх каш, вживання якої на 10% зменшує ризики захворіти на рак товстої кишки.
З 2010 року 10 жовтня у багатьох країнах світу відбуваються заходи з нагоди Всесвітнього дня безхатьків.
За оцінками спеціалістів, у світі нині нараховується більше 100 мільйонів безхатьків, і ця цифра постійно зростає. Щороку більше двох мільйонів дітей опиняються на вулиці та стають безпритульними.
Мета сьогоднішньої події - привернути увагу громадськості до проблем осіб, які в силу різних соціально-побутових причин опинились без даху над головою.
Найкращий спосіб долучитися до неї — передати допомогу організаціям, які опікуються безхатьками.
Захисники тварин та усі небайдужі сьогодні долучаються до заходів з нагоди Всесвітнього дня обізнаності про дорожньо-транспортні пригоди за участю тварин.
За статистикою, 25% тварин гинуть на місці після зіткнення з транспортним засобом. Але у 75% є шанси на виживання за умови, що їм якнайшвидше буде надана необхідна допомога. Потенційний рівень смертності від ДТП складає близько 70 мільйонів тварин на рік.
В Україні з 2002 року 10 жовтня відзначають День працівників стандартизації та метрології.
Саме у жовтні 1901 року у Харкові була відкрита перша на території сучасної України палата, де проводили вивірку та таврування торговельних ваг та мір.
За церковним календарем 10 жовтня День пам’яті мучеників Євлампія та Євлампії.
Брат з сестрою жили у 4-му столітті у місті Никодима. Коли посилилися гоніння на християн Євлампія схопили, і почали катувати аби він зрікся Господа. Коли Євлампія дізналася про страждання брата, то теж прибігла до суду.
За переказом брат з сестрою мужньо витримали усі тортури. Евлампію відрубали голову, а Євлампія одразу ж після цього померла від горя.
Іменини сьогодні святкують Євлампій, Віктор, Герман, Михайло, Петро, Федір, Євлампія, Акіліна, Февронія.