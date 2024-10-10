Всемирный день зрения, День работников стандартизации и метрологии Украины, Международный день каши. Что еще можно отметить 10 октября

Сегодня, во второй четверг октября, во многих странах проводятся различные мероприятия по случаю Всемирного дня зрения, пишет УНН.

Событие посвящено проблемам борьбы с офтальмологическими заболеваниями, обеспечения качественной медицинской помощи для выявления нарушений на ранних стадиях.

Согласно некоторым исследованиям, у 285 миллионов людей во всем мире наблюдаются нарушения зрения. 39 миллионов людей полностью лишены возможности видеть.

По статистике, на планете каждые пять секунд теряет зрение один человек, а каждую минуту - один ребенок.

Наиболее уязвимыми к офтальмологическим заболеваниям являются дети школьного возраста, у которых наблюдается близорукость или дальнозоркость. А также лица после 40 лет с глаукомой и катарактой.

В 2009 году в Великобритании впервые отпраздновали День каши. Событие, во время которого собирают средства для помощи странам, население которых страдает от голода, довольно быстро стало популярным во многих странах мира.

Наиболее калорийной кашей считается манка. В 100 граммах манки содержится 331 калорий. Кроме того эта каша насыщена калием и витаминами В1, В2. В то же время, наиболее сытной кашей является овсянка. 100 граммов овсянки содержит 15 граммов протеина, что является четвертью суточной потребности человека. Кроме того овсянка содержит больше всего цинка среди всех каш, употребление которой на 10% уменьшает риски заболеть раком толстой кишки.

С 2010 года 10 октября во многих странах мира проходят мероприятия по случаю Всемирного дня бездомных.

По оценкам специалистов, в мире сейчас насчитывается более 100 миллионов бездомных, и эта цифра постоянно растет. Ежегодно более двух миллионов детей оказываются на улице и становятся бездомными.

Цель сегодняшнего события - привлечь внимание общественности к проблемам лиц, которые в силу различных социально-бытовых причин оказались без крыши над головой.

Лучший способ приобщиться к ней - передать помощь организациям, которые занимаются бездомными.

Защитники животных и все неравнодушные сегодня присоединяются к мероприятиям по случаю Всемирного дня осведомленности о дорожно-транспортных происшествиях с участием животных.

По статистике, 25% животных погибают на месте после столкновения с транспортным средством. Но у 75% есть шансы на выживание при условии, что им как можно быстрее будет оказана необходимая помощь. Потенциальный уровень смертности от ДТП составляет около 70 миллионов животных в год.

В Украине с 2002 года 10 октября отмечают День работников стандартизации и метрологии.

Именно в октябре 1901 года в Харькове была открыта первая на территории современной Украины палата, где проводили выверку и клеймение торговых весов и мер.

По церковному календарю 10 октября День памяти мучеников Евлампия и Евлампии.

Брат с сестрой жили в 4-м веке в городе Никодима. Когда усилились гонения на христиан Евлампия схватили, и начали пытать, чтобы он отрекся от Господа. Когда Евлампия узнала о страданиях брата, то тоже прибежала в суд.

По преданию брат с сестрой мужественно выдержали все пытки. Евлампию отрубили голову, а Евлампия сразу же после этого умерла от горя.

Именины сегодня празднуют Евлампий, Виктор, Герман, Михаил, Петр, Федор, Евлампия, Акилина, Феврония.