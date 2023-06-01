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“Всесвіт це не сприймає”: Воронова пояснила, чому перенесли судове засідання з обрання їй запобіжного заходу

“Всесвіт це не сприймає”: Воронова пояснила, чому перенесли судове засідання з обрання їй запобіжного заходу

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Блогерка Інна Воронова (Чернецька), яка "засвітила" роботу ППО, вважає, що судове засідання з обрання їй запобіжного заходу не відбулося через те, що “всесвіт це не сприймає”. Про це вона заявила у коментарі кореспонденту УНН.

Цитата

“Судове засідання перенесено з технічних причин, тому що всесвіт це не сприймає”, - зазначила Воронова.

Додамо

Засідання суду було перенесено на 10:30 2 червня. Таке рішення було ухвалено у зв’язку з відсутністю електропостачання, а відтак неможливістю здійснювати фіксацію судового процесу.

Прокурори вимагають обрання для Воронової запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Разом з тим, адвокати блогерки проситимуть суд обрати для неї більш м’який запобіжний захід – особисте зобов’язання.

Нагадаємо

Воронова - дружина Юрія Чернецького, який відбуває покарання за розповсюдження наркотиків, та одна з чотирьох блогерок, яким СБУ вже повідомила про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ…).

Блогерок підозрюють у тому, що викладали в мережу відео з роботою ППО під час ракетної атаки на столицю 16 травня. Їм загрожує до 8 років в'язниці.

31 травня Служба безпеки України проводила обшуки у Воронової.

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