"Вселенная это не воспринимает": Воронова объяснила, почему перенесли судебное заседание по избранию ей меры пресечения

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“Судебное заседание перенесено по техническим причинам, потому что вселенная это не воспринимает”, - отметила Воронова.

Добавим

Заседание суда было перенесено на 10:30 2 июня. Такое решение было принято в связи с отсутствием электроснабжения, а затем невозможностью осуществлять фиксацию судебного процесса.

Прокуроры требуют избрания для Вороновой меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Вместе с тем, адвокаты блогера будут просить суд избрать для нее более мягкую меру пресечения – личное обязательство.

Напомним

Воронова - жена Юрия Чернецкого, который отбывает наказание за распространение наркотиков, и одна из четырех блогеров, которым СБУ уже сообщила о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ…).

Блогеров подозревают в том, что выкладывали в сеть видео с работой ПВО во время ракетной атаки на столицу 16 мая. Им грозит до 8 лет тюрьмы.

31 мая Служба безопасности Украины проводила обыски у Вороновой.