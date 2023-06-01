"Вселенная это не воспринимает": Воронова объяснила, почему перенесли судебное заседание по избранию ей меры пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Блогер Инна Воронова (Чернецкая), которая "засветила" работу ППО, считает, что судебное заседание по избранию ей меры пресечения не состоялось из-за того, что “вселенная это не воспринимает”. Об этом она заявила в комментарии корреспонденту УНН.
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“Судебное заседание перенесено по техническим причинам, потому что вселенная это не воспринимает”, - отметила Воронова.
Добавим
Заседание суда было перенесено на 10:30 2 июня. Такое решение было принято в связи с отсутствием электроснабжения, а затем невозможностью осуществлять фиксацию судебного процесса.
Прокуроры требуют избрания для Вороновой меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Вместе с тем, адвокаты блогера будут просить суд избрать для нее более мягкую меру пресечения – личное обязательство.
Напомним
Воронова - жена Юрия Чернецкого, который отбывает наказание за распространение наркотиков, и одна из четырех блогеров, которым СБУ уже сообщила о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ…).
Блогеров подозревают в том, что выкладывали в сеть видео с работой ПВО во время ракетной атаки на столицу 16 мая. Им грозит до 8 лет тюрьмы.
31 мая Служба безопасности Украины проводила обыски у Вороновой.