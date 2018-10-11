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Вселенська патріархія вважатиме Філарета легітимним очільником української церкви – експерт

Вселенська патріархія вважатиме Філарета легітимним очільником української церкви – експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Вселенський патріархат буде вважати Філарета легітимним очільником Української православної церкви, і Московський патріархат не зможе це заперечити. Про це в коментарі кореспонденту УНН повідомив релігієзнавець, директор Центру релігійної безпеки Дмитро Горєвой.

"Ми побачимо, яким буде оголошене рішення, але все йде до того, що Вселенська патріархія просто не визнаватиме це рішення (про накладення анафеми на Філарета з боку РПЦ – ред.) і вважатиме Філарета легітимним очільником церкви", - зазначив релігієзнавець.

За його словами, це рішення – "абсолютна перемога" Київського патріархату, оскільки Філарет прагнув цього з 1992 року і неодноразово подавав апеляцію Вселенському патріархату.

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"Він (Вселенський патріарх – ред.) вчинив виключно відповідно до канонічного права Православної церкви. І тому цікаво, як будуть заперечувати це рішення в Московському патріархаті – на що вони спиратимуться і як вони будуть викручуватися", - зазначив експерт.

При цьому він додав, що наразі невідомі деталі рішення, яке, за повідомленням джерел уже прийняте Синодом, тож слід дочекатися офіційного повідомлення.

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Нагадаємо, речник УПЦ КП Євстратій Зоря з посиланням на джерела повідомив, що на Синоді Вселенського патріархату ухвалили два важливі для України рішення: про задоволення апеляції Патріарха Філарета (а також апеляції митрополита Макарія) (щодо зняття анафеми - ред.), а також про визнання незаконною анексії Київської Митрополії Російською Церквою в 1686 р.

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