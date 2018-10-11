Вселенська патріархія вважатиме Філарета легітимним очільником української церкви – експерт

"Ми побачимо, яким буде оголошене рішення, але все йде до того, що Вселенська патріархія просто не визнаватиме це рішення (про накладення анафеми на Філарета з боку РПЦ – ред.) і вважатиме Філарета легітимним очільником церкви", - зазначив релігієзнавець.



За його словами, це рішення – "абсолютна перемога" Київського патріархату, оскільки Філарет прагнув цього з 1992 року і неодноразово подавав апеляцію Вселенському патріархату.



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"Він (Вселенський патріарх – ред.) вчинив виключно відповідно до канонічного права Православної церкви. І тому цікаво, як будуть заперечувати це рішення в Московському патріархаті – на що вони спиратимуться і як вони будуть викручуватися", - зазначив експерт.



При цьому він додав, що наразі невідомі деталі рішення, яке, за повідомленням джерел уже прийняте Синодом, тож слід дочекатися офіційного повідомлення.



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Нагадаємо, речник УПЦ КП Євстратій Зоря з посиланням на джерела повідомив, що на Синоді Вселенського патріархату ухвалили два важливі для України рішення: про задоволення апеляції Патріарха Філарета (а також апеляції митрополита Макарія) (щодо зняття анафеми - ред.), а також про визнання незаконною анексії Київської Митрополії Російською Церквою в 1686 р.