Вселенская патриархия будет считать Филарета легитимным главой украинской церкви - эксперт

"Мы увидим, каким будет объявленное решение, но все идет к тому, что Вселенская патриархия просто не признает это решение (о наложении анафемы на Филарета со стороны РПЦ - ред.) и будет считать Филарета легитимным главой церкви", - отметил религиовед.



По его словам, это решение - "абсолютная победа" Киевского патриархата, поскольку Филарет хотел этого с 1992 года и неоднократно подавал апелляцию Вселенскому патриархату.



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"Он (Вселенский патриарх - ред.) поступил исключительно в соответствии с каноническим правом Православной церкви. И поэтому интересно, как будут оспаривать это решение в Московском патриархате - на что они будут опираться и как они будут выкручиваться", - отметил эксперт.



При этом он добавил, что пока неизвестны детали решение, которое, по сообщению источников уже принято Синодом, поэтому следует дождаться официального сообщения.



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Напомним, пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря со ссылкой на источники сообщил, что на Синоде Вселенского патриархата приняли два важных для Украины решения: об удовлетворении апелляции Патриарха Филарета (а также апелляции митрополита Макария) (о снятии анафемы - ред.), а также о признании незаконной аннексии Киевской Митрополии Русской Церковью в 1686 г.