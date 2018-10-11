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Вселенская патриархия будет считать Филарета легитимным главой украинской церкви - эксперт

Вселенская патриархия будет считать Филарета легитимным главой украинской церкви - эксперт

Киев  •  УНН

 • 19805 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Вселенский патриархат будет считать Филарета легитимным главой Украинской православной церкви, и Московский патриархат не сможет это оспорить. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщил религиовед, директор Центра религиозной безопасности Дмитрий Горевой.

"Мы увидим, каким будет объявленное решение, но все идет к тому, что Вселенская патриархия просто не признает это решение (о наложении анафемы на Филарета со стороны РПЦ - ред.) и будет считать Филарета легитимным главой церкви", - отметил религиовед.

По его словам, это решение - "абсолютная победа" Киевского патриархата, поскольку Филарет хотел этого с 1992 года и неоднократно подавал апелляцию Вселенскому патриархату.

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"Он (Вселенский патриарх - ред.) поступил исключительно в соответствии с каноническим правом Православной церкви. И поэтому интересно, как будут оспаривать это решение в Московском патриархате - на что они будут опираться и как они будут выкручиваться", - отметил эксперт.

При этом он добавил, что пока неизвестны детали решение, которое, по сообщению источников уже принято Синодом, поэтому следует дождаться официального сообщения.

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Напомним, пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря со ссылкой на источники сообщил, что на Синоде Вселенского патриархата приняли два важных для Украины решения: об удовлетворении апелляции Патриарха Филарета (а также апелляции митрополита Макария) (о снятии анафемы - ред.), а также о признании незаконной аннексии Киевской Митрополии Русской Церковью в 1686 г.

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