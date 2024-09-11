Все буде виключно за законом: Кравченко заявив про медіаатаку на Київську ОВА і маніпуляції на темі Біличанського лісу
Київ • УНН
Руслан Кравченко заявив про медіаатаку проти Київської ОВА та спростував звинувачення нібито причетності адміністрації до "лобіювання інтересів дерибанників Біличанського лісу". Він наголосив, що всі дії будуть виключно законними, та закликав не витрачати сили на інформаційні вкиди.
Голова Київської ОВА Руслан Кравченко заявив про розгортання чергової медіаатаки проти всієї обласної адміністрації та маніпуляцій на темі "дерибану" Біличанського лісу. Разом з тим він закликав не витрачати кошти і сили - все буде виключно за законом, передає УНН.
"Проти мене як Голови КОДА та всієї обласної адміністрації розгорнулася чергова медіаатака. Заяви деяких активістів щодо причетності адміністрації до "лобіювання інтересів дерибанників Біличанського лісу" є маніпуляцією", - повідомив Кравченко.
Він зазначив, що суди не розглядали питання встановлення чи зміни меж столиці. Судовий спір не стосувався і питання, кому належить Біличанський ліс.
Кравченко також наголосив, що Київська обласна державна адміністрація не порушувала питання оскарження указів Президента України про створення об’єкту природно-заповідного фонду у лісі.
"Окремо додам щодо автомобільної дороги Р-30. Мін’юст розглянув питання законності реєстрації права власності міста Києва на земельні ділянки в межах автошляху та прийняв позитивне рішення на користь області. По суті визнав рейдерським захопленням дороги столицею. І саме це рішення було оскаржене Київською міською державною адміністрацією.
Межі селища Коцюбинське Київської області, як і межі міста Києва на даний час залишаються не встановленими у визначеному законодавством порядку. І допоки це питання не буде вирішено – маніпуляції будуть продовжуватися", - додав голова ОВА.
Крім того, Кравченко закликав всіх керуватися фактами і не видавати бажане за дійсне.
"Раджу не витрачати сили і кошти на "інформаційні вкиди". Все буде виключно за законом", - резюмував він.