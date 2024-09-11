Все будет исключительно по закону: Кравченко заявил о медиаатаке на Киевскую ОГА и манипуляции на теме Беличанского леса

Глава Киевской ОВА Руслан Кравченко заявил о развертывании очередной медиаатаки против всей областной администрации и манипуляций на теме "дерибана" Беличанского леса. Вместе с тем он призвал не тратить средства и силы - все будет исключительно по закону, передает УНН.

"Против меня как Председателя КОВА и всей областной администрации развернулась очередная медиаатака. Заявления некоторых активистов о причастности администрации к "лоббированию интересов дерибанщиков Беличанского леса" является манипуляцией", - сообщил Кравченко.

Он отметил, что суды не рассматривали вопрос установления или изменения границ столицы. Судебный спор не касался и вопроса, кому принадлежит Беличанский лес.

Кравченко также отметил, что Киевская областная государственная администрация не поднимала вопрос обжалования указов Президента Украины о создании объекта природно-заповедного фонда в лесу.

"Отдельно добавлю относительно автомобильной дороги Р-30. Минюст рассмотрел вопрос законности регистрации права собственности города Киева на земельные участки в пределах автодороги и принял положительное решение в пользу области. По сути признал рейдерским захватом дороги столицей. И именно это решение было обжаловано Киевской городской государственной администрацией.

Границы поселка Коцюбинское Киевской области, как и границы города Киева в настоящее время остаются не установленными в определенном законодательством порядке. И пока этот вопрос не будет решен - манипуляции будут продолжаться", - добавил председатель ОВА.

Кроме того, Кравченко призвал всех руководствоваться фактами и не выдавать желаемое за действительное.

"Советую не тратить силы и средства на "информационные вбросы". Все будет исключительно по закону", - резюмировал он.