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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Все будет исключительно по закону: Кравченко заявил о медиаатаке на Киевскую ОГА и манипуляции на теме Беличанского леса

Киев  •  УНН

11 сентября 2024, 16:44  •  742 просмотра

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Руслан Кравченко заявил о медиаатаке против Киевской ОВА и опроверг обвинения якобы причастности администрации к "лоббированию интересов дерибанщиков Беличанского леса". Он отметил, что все действия будут исключительно законными, и призвал не тратить силы на информационные вбросы.

Глава Киевской ОВА Руслан Кравченко заявил о развертывании очередной медиаатаки против всей областной администрации и манипуляций на теме "дерибана" Беличанского леса. Вместе с тем он призвал не тратить средства и силы - все будет исключительно по закону, передает УНН.

"Против меня как Председателя КОВА и всей областной администрации развернулась очередная медиаатака. Заявления некоторых активистов о причастности администрации к "лоббированию интересов дерибанщиков Беличанского леса" является манипуляцией", - сообщил Кравченко.

Он отметил, что суды не рассматривали вопрос установления или изменения границ столицы. Судебный спор не касался и вопроса, кому принадлежит Беличанский лес.

Кравченко также отметил, что Киевская областная государственная администрация не поднимала вопрос обжалования указов Президента Украины о создании объекта природно-заповедного фонда в лесу.

"Отдельно добавлю относительно автомобильной дороги Р-30. Минюст рассмотрел вопрос законности регистрации права собственности города Киева на земельные участки в пределах автодороги и принял положительное решение в пользу области. По сути признал рейдерским захватом дороги столицей. И именно это решение было обжаловано Киевской городской государственной администрацией.

Границы поселка Коцюбинское Киевской области, как и границы города Киева в настоящее время остаются не установленными в определенном законодательством порядке. И пока этот вопрос не будет решен - манипуляции будут продолжаться", - добавил председатель ОВА.

Кроме того, Кравченко призвал всех руководствоваться фактами и не выдавать желаемое за действительное.

"Советую не тратить силы и средства на "информационные вбросы". Все будет исключительно по закону", - резюмировал он.

Антонина Туманова

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