Коли подешевшає черешня: у Запорізькій ОВА назвали передумову

ukru
Ексклюзив
07:03 • 2835 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 15303 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 280429 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 378176 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 310322 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 344464 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 307721 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223517 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 207004 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165579 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
 м/с
97 %
745 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
На Хмельниччині 4 роки тюрми отримав чоловік, який ухилявся від служби через помилку в прізвищі на повістці

На Хмельниччині 4 роки тюрми отримав чоловік, який ухилявся від служби через помилку в прізвищі на повістці

30 березня, 21:59 • 18821 перегляди
Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

30 березня, 22:55 • 22317 перегляди
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

31 березня, 01:13 • 31392 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

01:32 • 30394 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 28492 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 399418 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 542141 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 574773 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 571635 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 471262 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Робітник" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Робітник" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 7456 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 207869 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 378188 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 177495 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 168250 перегляди
Актуальне
Коли подешевшає черешня: у Запорізькій ОВА назвали передумову

Коли подешевшає черешня: у Запорізькій ОВА назвали передумову

Київ • УНН

 • 765277 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Ціни на черешню обов’язково впадуть, після того як буде деокупована територія. Щодо забезпечення аграрною продукцією, посівна йде повним ходом. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко в ефірі телемарафону "Єдині новини", пише УНН.

Цитата

"Я думаю, черешня вона повинна здешевіти після того, як буде деокупована територія. Це обов’язково буде. Це якщо говорити за черешню", - сказав голова Запорізької ОВА.

Щодо забезпечення аграрною продукцією, за словами Малашко, посівна йде повним ходом навіть на прифронтових ділянках, попри обстріли та мінування території ворогом.

"Я був на території за три кілометри до лінії розмежування навіть і там аграрії працюють. Розуміємо, що це люди – Герої. Попри обстріли, попри те, що вони (росіяни ред.-) і нашу територію мінують або стріляють з авіаційних бомб, що не розриваються або розриваються в полях. Аграрії працюють надалі", - повідомив голова Запорізької ОВА.

За його словами, Запорізька область забезпечена на 100% як хлібом, так і іншими харчовими продуктами.

"Так що все буде добре і чекаємо деокупації", - додав Малашко.

Довідка

За даними соцмереж та українських ЗМІ в середині травня ціни на черешню в Україні побили рекорд. На ринках столиці черешня коштує від 750 до 1 200 грн за кілограм. Іспанську черешню в магазинах можна знайти за 1 498,40 грн за кілограм. Найнижча ціна в Мукачеві - там пропонується 600 грн за кілограм.

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН, цього року збільшено промислове вирощування культур з "борщового набору" в низці областей України. Тому з осені ситуація на ринку овочів буде більш позитивною. Дефіциту не буде, ціни стабілізуються. Про це в ефірі телемарафону сказав перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Що буде з цінами - відповіли у НБУ

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоВійна
Tesla
$263.83
Brent
$72.67
Bitcoin
$82,049.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.83
Золото
$3,149.55
Ethereum
$1,804.21