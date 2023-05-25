Коли подешевшає черешня: у Запорізькій ОВА назвали передумову
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Ціни на черешню обов’язково впадуть, після того як буде деокупована територія. Щодо забезпечення аграрною продукцією, посівна йде повним ходом. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко в ефірі телемарафону "Єдині новини", пише УНН.
Цитата
"Я думаю, черешня вона повинна здешевіти після того, як буде деокупована територія. Це обов’язково буде. Це якщо говорити за черешню", - сказав голова Запорізької ОВА.
Щодо забезпечення аграрною продукцією, за словами Малашко, посівна йде повним ходом навіть на прифронтових ділянках, попри обстріли та мінування території ворогом.
"Я був на території за три кілометри до лінії розмежування навіть і там аграрії працюють. Розуміємо, що це люди – Герої. Попри обстріли, попри те, що вони (росіяни ред.-) і нашу територію мінують або стріляють з авіаційних бомб, що не розриваються або розриваються в полях. Аграрії працюють надалі", - повідомив голова Запорізької ОВА.
За його словами, Запорізька область забезпечена на 100% як хлібом, так і іншими харчовими продуктами.
"Так що все буде добре і чекаємо деокупації", - додав Малашко.
Довідка
За даними соцмереж та українських ЗМІ в середині травня ціни на черешню в Україні побили рекорд. На ринках столиці черешня коштує від 750 до 1 200 грн за кілограм. Іспанську черешню в магазинах можна знайти за 1 498,40 грн за кілограм. Найнижча ціна в Мукачеві - там пропонується 600 грн за кілограм.
Доповнення
Як раніше повідомляв УНН, цього року збільшено промислове вирощування культур з "борщового набору" в низці областей України. Тому з осені ситуація на ринку овочів буде більш позитивною. Дефіциту не буде, ціни стабілізуються. Про це в ефірі телемарафону сказав перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Що буде з цінами - відповіли у НБУ