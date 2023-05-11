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Що буде з цінами на овочі "борщового набору" - відповідь Мінагрополітики

Що буде з цінами на овочі "борщового набору" - відповідь Мінагрополітики

Київ • УНН

 • 2244109 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. Цього року збільшено промислове вирощування культур з "борщового набору" в низці областей України. Тому з осені ситуація на ринку овочів буде більш позитивною. Дефіциту не буде, ціни стабілізуються. Про це в ефірі телемарафону сказав перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, пише УНН.

Цитата

"Промислове вирощування культур з "борщового набору" - моркви, цибулі, капусти, червоного буряку зростуть на 20-30% в центральних областях України. Збільшені посіви томатів, на які виник дефіцит минулого року. Тому з осені ситуація на ринку овочів стабілізується. Ми очікуємо зменшення імпорту і, відповідно, врегулювання цін", - зазначив Висоцький, якого цитує пресслужба Мінагрополітики.

Деталі

За його словами, для вирощування моркви, цибулі, капусти, червоного буряку розширені площі в Тернопільській, Хмельницькій і Вінницькій областях. Також збільшені посівні площі під овочі, у тому числі, в регіонах, де є зрошення. Зокрема, на Одещині – на 10-15%, частині Миколаївської області та на деокупованій Херсонщині.

Окрім того, за словами першого заступника, посівні площі під цукровий буряк збільшено приблизно на 25% в порівнянні з попереднім роком. Тож, як вказано, цукру для внутрішнього споживання буде вироблено достатньо. За прогнозами - близько півтора мільйона тонн при внутрішніх потребах 900 тисяч тонн.

Нагадаємо

Раніше в Мінагрополітики вказували, що дефіциту овочів борщового набору і зернових в Україні не буде.

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